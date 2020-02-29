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«الموارد البشرية» تدرس آلية لتوطين جميع المهن

«الموارد البشرية» تدرس آلية لتوطين جميع المهن
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة تجري حاليًا دراسة لجميع المهن لبحث آلية توطينها، ووضع نسبة توطين لكل منها، على غرار ما تم في الصيدلة وطب الأسنان.

وقال “أبوثنين” خلال حديثه على هامش ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل، إنه سيتم الإعلان قريباً عن نسب التوطين في العديد من المهن.

وأضاف أن الوزارة تعمل على حصر أعداد الخريجين والمهن المتوافرة في القطاع الخاص، وتركز على الجهات الجاذبة للسعوديين وذات الرواتب الجيدة.

وأشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل إلى أن جميع المهن يمكن تطبيق نسب توطين عليها كالمهن المحاسبية والهندسية، إذ يتوفر بها عدد كبير من الوظائف، كما أن هناك الكثير من الخريجين السعوديين يحملون مؤهلاتها.

وكان وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أكد خلال مخاطبته الورشة أمس الأول (الخميس) أن الوزارة اقتربت من توطين مهن الهندسة، وستنتقل بعدها إلى توطين عدد من المهن الصحية.

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