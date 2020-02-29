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سفارة المملكة في بيروت لـ«المواطنين»: أجِّلوا السفر لسلامتكم

سفارة المملكة في بيروت لـ«المواطنين»: أجِّلوا السفر لسلامتكم
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تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة لدى بيروت، جميع المواطنين لتأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب مخاوف من فيروس “كورونا الجديد”.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت: إنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والمنتشر في دول عديدة، فإنها تأمل من المواطنين في تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى الجمهورية اللبنانية.

وأهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين في لبنان ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما نصحت السفارة الجميع باتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، والتواصل معها إذا دعت الحاجة لذلك.

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