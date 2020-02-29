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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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رياح سطحية وسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

رياح سطحية وسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة) وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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