الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توجيه عاجل من أمير الشرقية بشأن قضية المختطف «نسيم حبتور»

توجيه عاجل من أمير الشرقية بشأن قضية المختطف «نسيم حبتور»
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بدراسة طلب والد الشاب نسيم حبتور أحد المفقودين بشأن رغبته في إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

وذكرت أمانة الشرقية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في” تويتر” أن التوجيه يأتي في وقت تواصل الجهات المعنية تحقيقها حول قضية خطف الأطفال بتوجيه ومتابعة أمير الشرقية ونائب أمير المنطقة.

وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عاماً، طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.

وقال نوري حبتور، إنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنياً إعادة التحليل من جديد.

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

والد المختطف «نسيم حبتور» يروي تطورات قضية ابنه.. ويكشف سر الوشم (فيديو)

والد المختطف «نسيم حبتور» يروي تطورات قضية ابنه.. ويكشف سر الوشم (فيديو)

مصادر: حسم مصير الطفل «نسيم حبتور» المختطف منذ 24 عاماً خلال ساعات

مصادر: حسم مصير الطفل «نسيم حبتور» المختطف منذ 24 عاماً خلال ساعات

أمير الشمالية يوجه بالقبض على شخص أساء للقيم الدينية والآداب العامة

أمير الشمالية يوجه بالقبض على شخص أساء للقيم الدينية والآداب العامة

الأربعاء المقبل.. أمير الشرقية يدشن 58 مشروعاً تنموياً وخدمياً في حفر الباطن

الأربعاء المقبل.. أمير الشرقية يدشن 58 مشروعاً تنموياً وخدمياً في حفر الباطن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة