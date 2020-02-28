توجيه عاجل من أمير الشرقية بشأن قضية المختطف «نسيم حبتور»

تواصل- فريق التحرير:

وجه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بدراسة طلب والد الشاب نسيم حبتور أحد المفقودين بشأن رغبته في إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

وذكرت أمانة الشرقية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في” تويتر” أن التوجيه يأتي في وقت تواصل الجهات المعنية تحقيقها حول قضية خطف الأطفال بتوجيه ومتابعة أمير الشرقية ونائب أمير المنطقة.

وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عاماً، طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.

وقال نوري حبتور، إنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنياً إعادة التحليل من جديد.