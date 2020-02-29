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رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن موعد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين (فيديو)

رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن موعد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين ستطبق من تاريخ تطبيق الرخصة في شهر يوليو القادم، وأن الاختبار الذي ستفرضه الهيئة هو تطوير لاختبار “الكفايات”.

وأوضح في مقابلة مع برنامج “بالمختصر” على فضائية “إم بي سي” أنه لكون الأمر يهم قطاعاً عريضاً من المعلمين والمعلمات فقد قرر مجلس إدارة الهيئة أنه سيمنح الرخصة المهنية لكل من اجتاز اختبار الكفايات وعددهم 120 ألف معلم ومعلمة تقريباً، حسب سنوات الخبرة.

وأضاف أن باقي المعلمين والمعلمات سيختبرون للحصول على الرخصة المهنية وسيكون الاختبار مجدولاً من مرتين لثلاث مرات بالسنة في مواعيد محددة، ولائحة الوظائف التعليمية هي التي تلزم المعلمين بأن يحصلوا على الرخصة خلال السنوات الأربع القادمة.

وأشار إلى أن المعلمين سيوزعون على حسب تأهيلهم وخبرتهم إضافة إلى حصولهم على الرخصة ما بين معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، وسيكون هناك اختبار واحد بدرجات متفاوتة لكل رخصة من الرخص والمعلم يتقدم وقت أن يكون جاهزا للاختبار.

وتابع أن الهيئة ليس لها دخل بمنح العلاوة السنوية أو إيقافها فهي فقط جهة تمنح رخصة مهنية، ولكن لائحة الوظائف التعليمية اشترطت لاستمرار منح العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات أن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية.

 

 

 

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