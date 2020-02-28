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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غد بمناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غد بمناطق المملكة
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تواصل – الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت -بمشيئة الله- أن تكون السماء غائمةً جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وحائل ومكة المكرمة.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة في المملكة 6 درجات مئوية.

 

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