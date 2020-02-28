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خبراء يحذرون: الإفراط في تعقيم اليدين يزيد من احتمال التقاط فيروس «كورونا»

خبراء يحذرون: الإفراط في تعقيم اليدين يزيد من احتمال التقاط فيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

يعتبر الحفاظ على معايير النظافة أحد أهم السبل للتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينصح بغسل اليدين واستخدام المعقمات لوقف انتشار المرض.
وحثت الهيئات الصحية مثل منظمةالصحة العالمية المواطنين على الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة وسط تفشي المرض، لأن المرض الجديد هو التهاب في الجهاز التنفسي، ويعتقد أنه ينتشر في قطرات السعال.
أحد الإجراءات الوقائية الرئيسية هو غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، واستخدام جل معقم اليدين إذا لم يتوفر الصابون والماء، إلا أن متحدثاً باسم شركة كاو كوربوريشن للمنتجات الكيماوية، أكد بأن الإفراط في استخدام مطهر اليدين قد يزيد من خطر الإصابة، وذلك لأن المادة الكحولية الموجودة في المطهر يمكن أن تزيل البكتريا الطبيعية المفيدة التي تلطف الجلد وتساهم في قتل الفيروسات الضارة.
كما يمكن للإفراط في استخدام المطهرات الكحولية أن يلحق أضراراً بالبشرة عبر تجريدها من الزيوت والماء، وتحويلها إلى أيد خشنة وجافة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجلد الجاف والتالف يمكن أن يصبح مرتعاً للجراثيم ويزيد من خطر دخول الفيروسات إلى الجسم من خلال جروح الجلد.
وأوصى المتحدث بغسل اليدين لمرة أو مرتين في اليوم بكمية معتدلة من الصابون لمدة 30 ثانية بدلاً من غسل اليدين عدة مرات في اليوم، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

 

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