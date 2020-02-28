الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن تحطيم زجاج المركبات وسرقتها

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن تحطيم زجاج المركبات وسرقتها
0

تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركباتٍ وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وأضاف المتحدث أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء – العليا – الصحافة – النسيم – الروضة – ضاحية لبن)، منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

 

مواد ذات صلة

الإطاحة بـ «لص» حطم زجاج عدة مركبات ونهب محتوياتها بالرياض (فيديو)

الإطاحة بـ «لص» حطم زجاج عدة مركبات ونهب محتوياتها بالرياض (فيديو)

سطو مسلح وسرقة.. ضبط 3 متهمين اقتحموا محلاً تجارياً بحي الروضة في الرياض

سطو مسلح وسرقة.. ضبط 3 متهمين اقتحموا محلاً تجارياً بحي الروضة في الرياض

شرطة القصيم تطيح بعصابة امتهنت سرقة المنازل

شرطة القصيم تطيح بعصابة امتهنت سرقة المنازل

شرطة الرياض: ضبط مواطن ومقيم امتهنا اقتحام المحلات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض: ضبط مواطن ومقيم امتهنا اقتحام المحلات وسرقة محتوياتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>