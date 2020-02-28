متصفح «فايرفوكس» يضيف مميزات جديدة لحماية بيانات المستخدمين

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة Mozilla المطورة لمتصفح Firefox الشهير عن نيتها إدخال تقنيات جديدة على المتصفح ستزيد من حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وأوضح خبراء في مجال التقنية أن الشركة ستفعل معيار DNS الجديد أثناء استعمال المستخدمين للإنترنت عبر HTTPS، ما سيساهم بزيادة تشفير البيانات عبر قنوات استخدام الإنترنت غير المشفرة.

ويشير الخبراء أيضا إلى أن هذه الميزة لن تؤمن حماية أكبر للبيانات فحسب، بل ستعيق عمل بعض الشركات التي تتبع بيانات المستخدمين لأهداف دعائية.

وبالرغم من أن هذه التقنية لا توفر حماية كاملة لخصوصية بيانات الاستخدام وحركة هذه البيانات عبر بروتوكولات الإنترنت، إلا أن البعض يتوقع أن تلاقي اعتراضا من بعض الهيئات المختصة في عدد من البلدان، والتي تحرص أحيانا على تتبع البيانات لمراقبة المحتوى الضار على الشبكة العنكبوتية.

وسعت Mozilla لإدخال العديد من ميزات الأمان على متصفح Firefox في العامين الأخيرين لزيادة موثوقيته، وأدخلت ميزة تحذر المستخدم في حال تصفحه لموقع إلكتروني مشبوه أو غير موثوق يستخدم لعمليات القرصنة الإلكترونية، كما حدت من إمكانية وصول شركات الدعاية والإعلان إلى بيانات تصفح المستخدمين، لحمايتهم من الإعلانات والدعايات المزعجة.