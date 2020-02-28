الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل أبناء الأم الأجنبية

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل أبناء الأم الأجنبية
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن عدم وجود الموافقة على الزواج من الأجنبية لا يمنع إضافة الأبناء، وأنه إذا كان لدى الأم ما يثبت العلاقة الزوجية تبدأ إجراءات الإضافة حتى لو تعنت الأب.

وأوضح ” الجاسر”-خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»- إن نظام الأحوال المدنية واللائحة تطرّق إلى هذا الموضوع، وهو عدم وجود الموافقة على الزواج، مؤكدًا أن الأهم هو وجود ما يثبت العلاقة الزوجية، وهو عقد الزواج، سواء كان مسجّلًا بالخارج أو داخل المملكة.

وأضاف الجاسر أنه يتم دراسة الحالة وتسجيل الأبناء مع والدهم، ولكن تكون هناك إجراءات مستقلة أخرى لموضوع الموافقة على الزواج، والذي لا يتم منحه من الأحوال المدينة ولكنه يمنح من جهة أخرى بالدولة.

وأشار الجاسر، إلى أنه في حال تعنت الأب مع وجود وثائق تثبت العلاقة الزوجية، يتم استدعاء الأب والتواصل معه وبدء إجراءات المعاملة. مضيفًا أنه كلما تقدم الابن في السن تكون هناك إجراءات مشددة أكثر.

ولفت إلى أنه في حال كانت الأم خارج المملكة، يمكن لها التواصل مع الأحوال المدنية عن الطريق الدبلوماسي وسفارات المملكة بالخارج، حيث تقدم طلبًا ويتم التواصل بين الخارجية والأحوال المدنية ودراسة الطلب بدقة، مؤكداً وجود غرامات مالية على الأب، كلما تأخر في تسجيل الزواج من أجنبية، أو تبليغ الأحوال المدنية بالأبناء، حتى لو كان الابن مولودًا خارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الإبلاغ عن بطاقة الهوية المفقودة

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الإبلاغ عن بطاقة الهوية المفقودة

تحذير مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الهوية الوطنية

تحذير مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تحدد 3 شروط لتجديد «الهوية الوطنية» من خارج المملكة

«الأحوال المدنية» تحدد 3 شروط لتجديد «الهوية الوطنية» من خارج المملكة

طريقة تعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية

طريقة تعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة