توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل أبناء الأم الأجنبية

تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن عدم وجود الموافقة على الزواج من الأجنبية لا يمنع إضافة الأبناء، وأنه إذا كان لدى الأم ما يثبت العلاقة الزوجية تبدأ إجراءات الإضافة حتى لو تعنت الأب.

وأوضح ” الجاسر”-خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»- إن نظام الأحوال المدنية واللائحة تطرّق إلى هذا الموضوع، وهو عدم وجود الموافقة على الزواج، مؤكدًا أن الأهم هو وجود ما يثبت العلاقة الزوجية، وهو عقد الزواج، سواء كان مسجّلًا بالخارج أو داخل المملكة.

وأضاف الجاسر أنه يتم دراسة الحالة وتسجيل الأبناء مع والدهم، ولكن تكون هناك إجراءات مستقلة أخرى لموضوع الموافقة على الزواج، والذي لا يتم منحه من الأحوال المدينة ولكنه يمنح من جهة أخرى بالدولة.

وأشار الجاسر، إلى أنه في حال تعنت الأب مع وجود وثائق تثبت العلاقة الزوجية، يتم استدعاء الأب والتواصل معه وبدء إجراءات المعاملة. مضيفًا أنه كلما تقدم الابن في السن تكون هناك إجراءات مشددة أكثر.

ولفت إلى أنه في حال كانت الأم خارج المملكة، يمكن لها التواصل مع الأحوال المدنية عن الطريق الدبلوماسي وسفارات المملكة بالخارج، حيث تقدم طلبًا ويتم التواصل بين الخارجية والأحوال المدنية ودراسة الطلب بدقة، مؤكداً وجود غرامات مالية على الأب، كلما تأخر في تسجيل الزواج من أجنبية، أو تبليغ الأحوال المدنية بالأبناء، حتى لو كان الابن مولودًا خارج المملكة.