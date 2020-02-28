هل يعدّ المتوفى جراء الإصابة بـ«كورونا» شهيداً؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن مَن يتوفى نتيجة إصابته بأمراض البطن فيرجى له الشهادة، مشيرا إلى أنه ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد.

وقال الشيخ الشثري خلال رده على سؤال عن جواز اعتبار المتوفى بفيروس “كورونا” شهيداً مثلما هو الحال مع مرض “الطاعون”: إن المتوفى بهذا المرض يرجى له الشهادة، لكن ليس ذلك معناه ألا يتخذ الإنسان الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الإنسان إذا أصيب بهذا المرض فإنه يحتسب الأجر ويرضى بقضاء الله وقدره ويتخذ الأسباب المؤدية للشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “تداوو فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله”.