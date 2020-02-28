الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل يعدّ المتوفى جراء الإصابة بـ«كورونا» شهيداً؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن مَن يتوفى نتيجة إصابته بأمراض البطن فيرجى له الشهادة، مشيرا إلى أنه ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد.

وقال الشيخ الشثري خلال رده على سؤال عن جواز اعتبار المتوفى بفيروس “كورونا” شهيداً مثلما هو الحال مع مرض “الطاعون”: إن المتوفى بهذا المرض يرجى له الشهادة، لكن ليس ذلك معناه ألا يتخذ الإنسان الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الإنسان إذا أصيب بهذا المرض فإنه يحتسب الأجر ويرضى بقضاء الله وقدره ويتخذ الأسباب المؤدية للشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “تداوو فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله”.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الخضيري» يحذر: لا ترتدي «الكمامة» إلا في هذه الحالات (فيديو)

«الخضيري» يحذر: لا ترتدي «الكمامة» إلا في هذه الحالات (فيديو)

«الصحة الكويتية» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة

«الصحة الكويتية» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة

الكويت تكشف حقيقة ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ126 حالة

الكويت تكشف حقيقة ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ126 حالة

«صحة البحرين»: جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس «كورونا» تتماثل للشفاء

«صحة البحرين»: جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس «كورونا» تتماثل للشفاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>