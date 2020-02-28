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نجاة شاب اخترقت رصاصة طائشة سقف مركبته في عفيف

نجاة شاب اخترقت رصاصة طائشة سقف مركبته في عفيف
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تواصل- فريق التحرير:

نجا شاب يبلغ من العمر 18 عاماً  في عفيف مساء أمس الخميس ، بعد أن سقطت طلقة نارية (أطلقت في عرس) على سطح مركبته واخترقته وأصابت طرف رأسه، ونقل على إثرها لمستشفى عفيف العام.

وذكرت مصادر أن الشاب أثناء سيره برفقة والده في أحد الشوارع فوجئ بصوت دوي يصطدم بسقف مركبتهم ثم إذا بمصدر الصوت يصيب الشاب في المقعد الخلفي في رأسه، وتبيّن لاحقاً أنها طلقة نارية يرجح أنها أطلقت في أحد الأفراح المجاورة لموقع الحادثة وسقطت بعد أن انتهى مداها في السماء.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الإسعافية التي باشرت الحادثة ونقلت الشاب للمستشفى للاطمئنان على صحته، حيث ذكر مصدر طبي أن الشاب نجا من الأذى بعد كشط مقذوف الطلقة لرأسه وتعرض لإصابة طفيفة، وباشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الحادثة.

 

 

 

 

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