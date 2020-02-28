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«الصحة الكويتية» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة

«الصحة الكويتية» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالتين جديديتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات الى 45 حالة مؤكدة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة إن الحالتين اللتين سجلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.

وأضافت أن الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 118 راكباً تم إجلاؤهم من إيطاليا وأخذ مسحات منهم ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم بالإضافة إلى التعامل مع 22 راكباً جاءوا من إيران وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.

وأكدت المضف أن الوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على جميع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس (كورونا) لافتة إلى أنها تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع هذا الفيروس.

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