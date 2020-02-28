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توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم

توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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