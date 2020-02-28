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جريمة تستر تجاري بمجال «ألعاب الأطفال».. تغريم مواطن ووافد وإغلاق المنشأة

جريمة تستر تجاري بمجال «ألعاب الأطفال».. تغريم مواطن ووافد وإغلاق المنشأة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته والمتاجرة في ألعاب الأطفال بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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