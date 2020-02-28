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قطع 10 كيلومترات على قدميه.. تفاصيل العثور على مفقود «عرعر» متوفى بمنطقة نائية

قطع 10 كيلومترات على قدميه.. تفاصيل العثور على مفقود «عرعر» متوفى بمنطقة نائية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شقيق المواطن الذي فُقد في شعيب الأبيض وسط صحراء عرعر عبدالمجيد العنزي، تفاصيل العثور عليه متوفيا.

وقال أحمد العنزي شقيق المفقود إن فريق “إنجاد” التطوعي عثر على شقيقه وقد فارق الحياة بمنطقة نائية، بعد أن قطع على قدميه مسافة 10 كيلومترات في ظل أجواء باردة يسودها هطول أمطار وثلوج.

يذكر أن فريق “إنجاد” التطوعي كان قد تلقى أمس (الأربعاء)، بلاغاً بفقدان العنزي، بعد تعطل السيارة التي كانت تقله مع اثنين من أصدقائه.

واستطاع الفريق العثور على رفيقي الشاب في وقت سابق، فيما لم يعثر على العنزي، كونه ذهب في اتجاه مغاير للاتجاه الذي سلكه رفيقاه.

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