«صحة البحرين»: جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس «كورونا» تتماثل للشفاء

تواصل – وكالات:

أكدت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأضافت الوزارة أن الحالات التي سُجلت تخضع للعلاج حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية، إضافة إلى إرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية.

وشددت وزارة الصحة في البحرين على ضرورة قيام جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين القادمين من إيران أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع.

كما أكدت على أهمية التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.