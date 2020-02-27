والد المختطف «نسيم حبتور» يروي تطورات قضية ابنه.. ويكشف سر الوشم (فيديو)

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قال والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عاماً، إنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنياً إعادة التحليل من جديد.

وطالب الوالد، في مداخلة مع قناة الإخبارية، بإعادة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.

وأضاف “أنه رأى وزوجته، وشماً على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقاً لوشم كان موجوداً على ظهر ابنه، لافتاً إلى أن عمره مطابق لعمر ابنهم بحساب الوقت الذي اختطف فيه”.

وأوضحت “الإخبارية” في سياق التقرير الخاص بقضية نسيم الحبتور، أن دائرة التحقيق اتسعت في هذا الموضوع، وقد استدعت الجهات المعنية عدة أشخاص على صلة بالمتهمة بالخطف للتحقيق معهم.