الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

والد المختطف «نسيم حبتور» يروي تطورات قضية ابنه.. ويكشف سر الوشم (فيديو)

والد المختطف «نسيم حبتور» يروي تطورات قضية ابنه.. ويكشف سر الوشم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عاماً، إنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنياً إعادة التحليل من جديد.

وطالب الوالد، في مداخلة مع قناة الإخبارية، بإعادة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.

وأضاف “أنه رأى وزوجته، وشماً على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقاً لوشم كان موجوداً على ظهر ابنه، لافتاً إلى أن عمره مطابق لعمر ابنهم بحساب الوقت الذي اختطف فيه”.

وأوضحت “الإخبارية” في سياق التقرير الخاص بقضية نسيم الحبتور، أن دائرة التحقيق اتسعت في هذا الموضوع، وقد استدعت الجهات المعنية عدة أشخاص على صلة بالمتهمة بالخطف للتحقيق معهم.

 

مواد ذات صلة

مصادر: حسم مصير الطفل «نسيم حبتور» المختطف منذ 24 عاماً خلال ساعات

مصادر: حسم مصير الطفل «نسيم حبتور» المختطف منذ 24 عاماً خلال ساعات

مواطن يوثّق عكس حركة السير بالرياض.. و«المرور» يتفاعل (فيديو)

مواطن يوثّق عكس حركة السير بالرياض.. و«المرور» يتفاعل (فيديو)

منها «الوشم».. 9 طُرق لنقل عدوى فيروس «C»

منها «الوشم».. 9 طُرق لنقل عدوى فيروس «C»

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    m

    الله يكفينا شره