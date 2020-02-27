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«الصحة العالمية» تحذّر: تفشّي «كورونا الجديد» بلغ مرحلة حاسمة

«الصحة العالمية» تحذّر: تفشّي «كورونا الجديد» بلغ مرحلة حاسمة
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تواصل – وكالات:

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وقال جيبريسوس إن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن مجموع الحالات الجديدة المبلغ عنها خارج الصين قد تجاوز لأول مرة أعدادها داخل الصين.

وأكد المدير العام للمنظمة أن الوقت قد حان الآن لتضامن عالمي – سياسياً وتقنياً ومالياً – بين كل الدول، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمنع العدوى ولإنقاذ الأرواح.

ويأتي حديث رئيس المنظمة في وقت تُسجل فيه الآن حالات جديدة لفيروس كورونا “في جميع أنحاء أوروبا وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وهناك الآن ما يقرب من أربعين دولة، قُتل فيها أكثر من 40 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 2790 إصابة جديدة في 37 دولة مختلفة، حسب الدكتور تيدروس.

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