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«الجوازات» توضح شرط السماح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة

«الجوازات» توضح شرط السماح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الوافد الذي يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة، يمكنه دخول المملكة بشرط عدم زيارته إلى الدول الموبوءة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في رد من “الجوازات” على وافد وجه سؤالا استفسر من خلاله عن إمكانية العودة إلى المملكة بتأشيرة خروج وعودة، وذلك بعد صدور القرارات الجديدة بخصوص فيروس كورونا.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه في حال سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، بإمكان المستفيد دخول المملكة شريطة عدم أسبقية زيارة أي من الدول الموبوءة بفيروس كورونا الجديد قبل الدخول للمملكة”.

يذكر أن المملكة اتخذت 3 إجراءات احترازية، كإجراءات استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، والدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً.

يأتي ذلك إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

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