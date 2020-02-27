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هاتف جديد مصنوع من الكربون.. صلابة وخفة وزن

هاتف جديد مصنوع من الكربون.. صلابة وخفة وزن
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “كربون موبايل” “Carbon Mobile” عن طرح هاتفها الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يأتي مصنوعاً من مادة الكربون بنسبة 5%، والتي تجمع بين خفة الوزن والصلابة في آن واحد.

وقالت الشركة، إن الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يبلغ وزنه 125 جراما فقط، في حين يبلغ سُمك جسمه 6.3 ملم فقط.

ويشتمل الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد على شاشة AMOLED قياس 6 بوصة بدقة وضوح Full HD البالغة 2160 × 1080 بيكسل، مع زجاج الحماية غوريلا 6.
ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 16 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة وضوح 20 ميجابيكسل.
وينبض بداخل الهاتف المعالج ثماني النوى Helio P90 من شركة Mediatek، مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، فيما أعلنت الشركة عن طرح الهاتف Carbon 1 MK II المزود بتقنية اتصالات المجال القريب “NFC” في الصيف المقبل.

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