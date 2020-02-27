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«الملك سلمان للإغاثة» يدشن مشروع تطوير مدرسة «مسلم وينيا» في تايلاند (صور)

«الملك سلمان للإغاثة» يدشن مشروع تطوير مدرسة «مسلم وينيا» في تايلاند (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، مشروع تطوير مدرسة مسلم وينيا بإقليم فتلونج جنوب مملكة تايلاند بدعم من أوقاف صالح الراجحي -رحمه الله-، حيث قام فريق المركز بزيارة المدرسة ولقاء المسؤولين والاطلاع على المباني وسير العملية التعليمية.

حضر حفل التدشين وكيل محافظ ولاية فتلونج وشخصيات ومسؤولي من الولاية الذين عبروا عن شكرهم بما تقدمه المملكة من معونات للمحتاجين.

كما قام وفد مركز الملك سلمان للإغاثة بزيارة إلى المركز الإسلامي وجامعة فطوان بإقليم فتلونج تم خلالها الالتقاء بعدد من المسؤولين ومجلس الأمناء بالجامعة، والتجول داخل الأقسام والساحات المحيطة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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