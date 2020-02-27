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وزير الحج والعمرة: إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين إجراء مؤقت لضمان سلامتهم

وزير الحج والعمرة: إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين إجراء مؤقت لضمان سلامتهم
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن، إن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتاً.

وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن، سائلاً الله السلامة للجميع.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد أكدت في وقت سابق، دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره.

وشددت الأمانة العامة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم.

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