تجنباً لانتشار «كورونا».. الكويت توقف العمل بنظام «البصمة» مؤقتاً 

تواصل – وكالات:

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا والوقاية من تفشي الفيروس.

وأوضح الناطق الرسمي لحكومة الكويت طارق المزرم: “أن ديوان الخدمة المدنية قرر إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020”.

وأضاف المزرم: “سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق الإجراءات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.