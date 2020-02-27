استمرار عمليات البحث عن الشاب المفقود بصحراء عرعر

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل منذ أمس الأربعاء عمليات بحث مكثفة، للعثور على شاب مفقود في شعيب الأبيض وسط صحراء عرعر، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وتلقى فريق “إنجاد” التطوعي، أمس الأربعاء، بلاغاً بفقدان شاب يدعى عبدالمجيد العنزي، بعد تعطل السيارة التي كانت تقله مع اثنين من أصدقائه، وتم العثور على رفيقي الشاب في وقت سابق، فيما لم يعثر على العنزي، كونه ذهب في اتجاه مغاير للاتجاه الذي سلكه رفيقاه.

وأوضح رئيس فريق “إنجاد” التطوعي عبدالله المالك، أن عمليات البحث عن “العنزي” لا تزال مستمرة، ويشارك فيها 21 متطوعاً بعدد 15 سيارة، لافتاً إلى أن آخر المعلومات عن المفقود، وردت من أحد الرعاة، حيث أفاد بأنه رأى المفقود قبل مغرب أمس وناداه، غير أن الأخير لم يتجاوب معه ومضى في سبيله.