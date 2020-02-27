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استشاري يحذر من عادة شائعة في غسل «الأكواب والفناجيل».. تنقل الأمراض

استشاري يحذر من عادة شائعة في غسل «الأكواب والفناجيل».. تنقل الأمراض
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تواصل- فريق التحرير:

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بضرورة الاهتمام بتغيير سلوكيات غسل الأكواب والفناجيل والتي تتم من خلال وضعها في إناء واحد لما لها من أضرار صحية تتعلق بنقل الفيروسات.

وقال “الخضيري” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “من المهم جداً إلغاء الطريقة المتخلفة لغسل الفناجيل والبيالات والأكواب في إناء واحد لأن ذلك ينقل الميكروبات وبعض الفيروسات”.

وأضاف: “كذلك لا تعتمد على العمالة في تنظيف كوب القهوة لأنهم لا يجيدون النظافة الصحية والاهتمام بتناقل الأمراض”.

 

 

 

 

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