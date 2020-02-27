الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم

أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم
0

تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وقال معاليه : “إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى – عز وجل – أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-

 

 

مواد ذات صلة

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء «النيابة» على مرتبة مدعي استئناف

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء «النيابة» على مرتبة مدعي استئناف

أمر ملكي بترقية 436 عضواً في «النيابة العامة» على مختلف المراتب

أمر ملكي بترقية 436 عضواً في «النيابة العامة» على مختلف المراتب

بأمر ملكي.. مؤسستا التقاعد والتأمينات تحت رئاسة وزير المالية

بأمر ملكي.. مؤسستا التقاعد والتأمينات تحت رئاسة وزير المالية

أمر ملكي بتمديد خدمة «السديس» رئيساً عاماً لشؤون الحرمين لـ4 أعوام

أمر ملكي بتمديد خدمة «السديس» رئيساً عاماً لشؤون الحرمين لـ4 أعوام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة