طريقة سهلة لتنظيف «لوحة المفاتيح» بأجهزة الحاسوب

تعتبر لوحة مفاتيح أجهزة الحاسوب من الأماكن “المُفضلة” للجراثيم، وذلك بسبب تجمع الغبار وفتات الطعام والشعر وغيرها، ما قد يتسبب في انتقال الجراثيم إلى الجسم، وبالتالي زيادة إمكانية الإصابة بالمرض.

وتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب يتطلب الكثير من الوقت، لاسيما أن خطأ بسيطا قد يتسبب في تلفها. وفي هذا الصدد، تشير مجلة “فوكوس” الألمانية في تقرير لها، أن هناك طريقة بسيطة وفعالة للغاية، من أجل تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب في وقت وجيز للغاية، وبالتالي الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت مجلة “فوكوس” أن طريقة تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب تبدأ عبر أخذ قطعة من ورق لاصق وتمريرها ببطء شديد عبر لوحة المفاتيح، إذ تلتصق الأوساخ والغبار والشعر بالشريط اللاصق، وتختفي بالتالي من لوحة مفاتيح الحاسوب.

وتابع نفس المصدر أنه عندما يتوقف الشريط اللاصق عن سحب أي شيء (فتات طعام، شعر…)، فإنه يجب استخدام شريط جديد يساعد في عملية سحب البقايا الأكثر “خشونة” من لوحة المفاتيح والقضاء عليها. أما في حال لم ينجح الأمر، فيستحسن اقتناء لوحة مفاتيح جديدة، حسب ما أورد نفس المصدر.