ما حقيقة اختفاء «الكمامات» من الصيدليات؟.. «مسؤول» يوضح

تواصل – الرياض:

أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن اختفاء الكمامات من الصيدليات.

جاء ذلك خلال استضافة العويس في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إذ ذكر أن الكمامات التي يتم الحديث عنها كأزمة هي الكمامات المُخصصة للتعامل في حالات معينة مع مرضى “كورونا”، موضحاً أن هذا النوع من الكمامات يفترض عدم استخدامها من قبل المواطن العادي أو بيعها بالصيدليات.