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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

واشنطن تدرج أفراداً وكيانات على قوائم الإرهاب في لبنان

واشنطن تدرج أفراداً وكيانات على قوائم الإرهاب في لبنان
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تواصل – وكالات:

كشفت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن إدراج 3 أفراد و 12 كياناً في لبنان على قوائم الإرهاب، لارتباطها بميلشيات حزب الله.

واشتملت القائمة على كل من شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطين بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضاً قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني، كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من دول العالم كبريطانيا والأرجنتين وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبارغواي، تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.

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