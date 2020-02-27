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«Aquos R5G».. هاتف جديد من شارب بتقنية الـ 5G

«Aquos R5G».. هاتف جديد من شارب بتقنية الـ 5G
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة شارب عن مواصفات وإمكانات هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة الـ 5G.

الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وأربع كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميغابكسل و بدقة 48 ميغابيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.

ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع القادم على بطارية سعة 3730 ميللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.

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