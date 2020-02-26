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«الصحة» تكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة والعالم

«الصحة» تكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة والعالم
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنها لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 81067، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 30142، بينما توفي 2762 مصابا.

وأضافت أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2355 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفايروس.

وأضافت وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليمياً وعالمياً إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جداً”.

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