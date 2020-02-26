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الرياض.. «الموارد البشرية» تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لوافدين

الرياض.. «الموارد البشرية» تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لوافدين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، استقبال 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة، لشركات متعثرة وغير متعثرة مطلع هذا العام.

وأوضح الفريق أنه تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: “تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة”، مؤكداً حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وشدد مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي؛ للحد من تفاقم الأوضاع فيها، والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة.

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