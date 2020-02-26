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لمن بلغ الـ40.. قائمة أطعمة عليك تجنبها قبل النوم

لمن بلغ الـ40.. قائمة أطعمة عليك تجنبها قبل النوم
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تواصل- وكالات:

حين يبلغ عمر الإنسان 40 عامًا فما فوق يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كانت عليه الحال قبل بضع سنوات، وقد حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، إذ يهدأ الجسم قبل النوم، وتتباطأ عملية الأيض.
وهنا أربعة أغذية ينبغي تجنبها قبل النوم، خصوصاً لمن تجاوز عمر الـ40.
– رقائق البطاطس
تعد رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاص الوزن.
– الآيس كريم
من الأفضل عدم تناول الآيس كريم قبل النوم بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من السكر، التي يصعب حرقها في المساء.
– الشوكولاتة
تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.
– المخبوزات المملحة
يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن في الواقع هذه الأطعمة لا تفيد الجسم في شيء، كما أنها تزيد من نسبة السكر والأنسولين في الدم.

 

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