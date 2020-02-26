تعرّف على حقوق مراجعي المؤسسات الصحية

تواصل – الرياض:
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هناك 11 حقاً للمريض بداخل المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة، جاء على رأسها عدم أحقية تلك المؤسسات في احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.
وأبانت الهيئة في إحدى رسائلها التوعوية المنشورة في صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن حقوق المريض داخل تلك المؤسسات تتمثل في:
- الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.
- الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.
- الحصول على تقرير طبي مجاني.
- الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.
- عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.
- عدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وللمريض حق الاختيار.
- الحفاظ على خصوصية المريض وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.
- أن يكون المريض على علم بتشخيص حالته وخطة علاجه وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.
- عدم تصوير المريض إلا بموافقته وأن تكون لأغراض علمية.
- أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف الأولي.
- الحصول على العناية العاجلة الإسعافية (حتى استقرار الحالة) دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.