تعرّف على حقوق مراجعي المؤسسات الصحية

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هناك 11 حقاً للمريض بداخل المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة، جاء على رأسها عدم أحقية تلك المؤسسات في احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.

وأبانت الهيئة في إحدى رسائلها التوعوية المنشورة في صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن حقوق المريض داخل تلك المؤسسات تتمثل في: