احرص على تناولها.. 3 أطعمة لحماية صحة القلب والأوعية الدموية

تواصل- فريق التحرير:

يعاني أكثر من نصف سكان العالم من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك ومن أجل الحفاظ على القلب بحالة صحية جيدة، يجب أن نكون حذرين في اختياراتنا اليومية؛ وخاصة فيما يخص المواد الغذائية.

ووفقاً لـ” روسيا اليوم “، نصح الدكتور “وليم لي” من جامعة هارفارد، بإضافة ثلاث مواد غذائية وهي الأسماك الدهنية، الشاي، والشوكولاتة الداكنة، إلى النظام الغذائي من أجل الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكد “لي” أن تناول السمك الدهني يوفر أحماض أوميغا- 3 التي هي أفضل أنواع الدهون وأكثرها فائدة لصحة عضلة القلب؛ مشيرًا إلى أن هذه الأحماض غير المشبعة تخفض مستوى الدهون الثلاثية، وترفع مستوى الكوليسترول “الجيد”، ويمكنها منع تراكم الصفيحات الدموية، التي تُسبب ضيق الشرايين ، مشدداً على ضرورة تناول وجبة أو وجبتين من السمك الدهني في الأسبوع”.

واعتبر أن تناول الشاي، هو أفضل طريقة للحفاظ على القلب بحالة جيدة؛ لأن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود والأخضر، تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وتحسّن تدفق الدم، وتخفض من التهابات الأوعية الدموية.

واعتمد “لي” في نصائحه على نتائج مجموعة من الدراسات أظهرت أن تناول كوبين أو ثلاثة من الشاي يوميًّا، يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية”؛ مفيدًا بأن الشوكولاتة الداكنة التي فيها نسبة الكاكاو 70% وأكثر، تضمن حماية للقلب بفضل نسبة فلافانول الكاكاو العالية فيها، التي تخفض من تراكم لويحات الكالسيوم في الشرايين؛ مسببًا تصلبها، كما أن هذه المركبات تنشط الخلايا الجذعية القلبية وتُحَسّن تدفق الدم.