«الحصيني» يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة؛ مبيناً أن الرياض سجّلت اليوم انخفاضاً عن فجر أمس 8 درجات مئوية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “سحب رعدية ممطرة على الشرقية، فجر هذا اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملموس في الحرارة، مشيراً إلى أن المناطق تحت وطأة موجة البرد، وهي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، فالرياض مثالٌ على ذلك سجّلت اليوم انخفاضاً عن فجر أمس الثلاثاء “8” درجات مئوية، متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة؛ إلا أن يصرفها الله”.