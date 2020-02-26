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«البنوك» توضح تكلفة السحب النقدي من البطاقة الائتمانية

«البنوك» توضح تكلفة السحب النقدي من البطاقة الائتمانية
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تواصل – الرياض:

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، تكلفة رسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل بالبطاقة الائتمانية.
وقالت اللجنة إن رسوم السحب النقدي يجب ألا تتجاوز 75 ريالاً لعملية السحب بمبلغ 5 آلاف ريال أو أقل، و3% من مبلغ كل عملية تتجاوز 5 آلاف ريال على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبلغ 300 ريال، وذلك وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
وأضافت أن خدمة السحب النقدي خدمة مقدمة لحامل البطاقة الائتمانية، تُمكنه من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30% من إجمالي حد البطاقة الائتمانية.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    محمد

    وشو له تروح لمطعم يشتغل فيه نصابين.
    رح للقرموشي أو واحد مثله.

  2. ٣
    بدرية

    ماكدونالدز يسحبون البطاقة عند سداد الوجبة ويقوم النادل بطلب الرقم السري

    • ٢
      أم أنس

      وليش تعطين الرقم السري؟؟ قولي انا أكتب الرقم السري. كمان الواحد يفكر شوي ..إذا لقوا ناس اسمحي لي مايكروسوفت أكيد بيستغلونه

  3. ١
    أم أنس

    مو هو الغلطان…إنت الغلطان تعطينه..من له حيلة فليحتال