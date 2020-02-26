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وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 11 حالة

وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 11 حالة
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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