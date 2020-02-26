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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 26 حالة في البحرين

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 26 حالة في البحرين
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تواصل – واس:

سجلت البحرين ارتفاعًا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى 26 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة البحرينية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالةً مصابةً بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، مشيرةً إلى أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورًا إلى مركز للحجر الصحي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأضافت أنها أجرت الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضًا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مبينةً أن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.
وأوضحت أن الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران.

من جهة أخرى، علّقت وزارة التربية والتعليم البحرينية الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم؛ كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات للحد من انتشار الفيروس.

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