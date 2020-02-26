«الشيخ الخثلان» يوضح الحالات التي تسقط فيها الصلاة عن المسلم (فيديو)

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قال الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، فإذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ”.

وأضاف الشيخ الخثلان، في برنامج “الجواف الكافي” على قناة المجد، أن الإنسان إذا كان بالغاً وعقله معه لا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه أن يصليها ولو حتى بقلبه.

وتابع “نفترض مثلا أن رجلا مريضا في المستشفى ويعجز عن استقبال القبلة أو الطهارة أو يعجز عن القيام والركوع والسجود، ولكن عقله معه ويدرك، فنقول هنا صلي على حسب حالك، ولو أن تصلي بقلبك، وتنوي القيام بقلبك، وتقرأ بقلبك وتنوي الركوع بقلبك.. وهكذا”.

وبيّن الشيخ الخثلان أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان المكلف، إلا في حالة واحدة وهي المرأة حال الحيض والنفاس، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده.