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تعليق الدراسة في الرياض.. غداً الاربعاء

تعليق الدراسة في الرياض.. غداً الاربعاء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تعليق الدراسة غداً الأربعاء، في جميع مدارسها للبنين والبنات، بسبب تعرض العاصمة لموجة رياح نشطة مصحوبة بغبار كثيف، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب و منسوبي التعليم.

وتشهد الرياض عاصفة ترابية شديدة ورياح نشطة وغبار كثيف يعوق الرؤية في مختلف الطرق والمناطق.

ومنح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يناير الماضي، صلاحية تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة.

ووجه الوزير مديري التعليم بالمناطق والمحافظات في تعميم رسمي بتشكيل لجنة تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة برئاستهم، وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة وليس الطلاب فقط.

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