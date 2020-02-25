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«الزعاق» يتوقع: غبار وتقلبات جوية على معظم المناطق الليلة وغداً (فيديو)

«الزعاق» يتوقع: غبار وتقلبات جوية على معظم المناطق الليلة وغداً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن أجواء الثلاثاء والأربعاء تشهد ما يسمى حالة فرض السيطرة، ومعناه تدافع جبهي يتولد عنه غبار وأتربة وسقوط بعض الأمطار على بعض المناطق.

وأوضح أن معظم مناطق المملكة العربية السعودية الشمالية والشرقية والغربية والوسطى تشهد حالة من التقلبات الجوية مساء اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، أما المناطق الجنوبية فتظل كما هي لا يحدث فيها تغيير يذكر.

وأضاف الزعاق: “متوقع الليلة على المناطق الشمالية ناحية تبوك نشاط في الرياح السطحية وتتشكل بعض السحب الماطرة على بعض الأماكن، وأيضا في الجوف تشهد بعض المحافظات نشاط في الرياح السطحية وينتقل هذا النشاط المثير للغبار الكثيف على منطقة القصيم”.

 

 

 

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