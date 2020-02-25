إرشادات مهمة للوقاية من مخاطر «الغبار»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق، عدة تعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر موجات الغبار والأتربة المثارة.

وأوضحت «الأرصاد»، أنه يجب على المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات الآتية:

1 – متابعة أخبار النشرات الجوية عبر التلفزيون أو الإذاعة، أو من خلال موقع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

2 – يجب على جميع المواطنين والمقيمين وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية، عدم التعرض للغبار والأتربة التي تمر على مناطق المملكة، والبقاء في المنازل، وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.

3 – أهمية ارتداء الكمامات الطبية أو استخدام فوطة أو شاش مبلل بالماء أثناء هبوب موجات الغبار والأتربة المثارة؛ إذا كان الفرد خارج المبنى أو عند الضرورة، مع التنبيه على ضرورة استبدال تلك الكمامات باستمرار، وعدم مغادرة المنزل بالنسبة لمرضى الربو أو الجهاز التنفسي في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة.

4 – ضرورة الاحتفاظ بكميات احتياطية من الاحتياجات الطبية لمرضى الربو والأمراض الصدرية داخل المنزل.

5 – بالنسبة لمن يتطلب عملهم العمل بالميدان التناوب على العمل من أجل تخفيف فترة تعرض الفرد للغبار. مع أهمية استخدام الكمام الطبي على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي.

6 – بالنسبة لقائدي السيارات لا بد من إغلاق النوافذ، وتشغيل الإشارات التحذيرية للمركبة… مع ترك مسافات كافية فيما بين المركبات الأخرى وتشغيل جهاز التكييف أثناء القيادة على درجة حرارة مناسبة، إن دعت الحاجة لذلك.

7 – بالنسبة لمن هم داخل المنازل لا بد من التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة وإبقاء أفراد الأسرة داخل المنزل، وعدم مغادرتهم إلا عند الضرورة… مع أهمية تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار بعد موجات الغبار والأتربة المثارة، وخاصة غرف النوم والأغطية والفرش.

8 – يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض في العيون أو أجريت لهم عمليات في العين حديثة، عدم التعرض للغبار قدر الإمكان مع استشارة طبيب العيون المختص.

9 – بالنسبة لكبار السن والأطفال ومرضى الصدر والمصابين بضيق التنفس، فننصحهم بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار لما لها من أضرار على صحتهم.