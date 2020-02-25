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موجة غبار تضرب الرياض.. وتحذيرات من الخروج للشارع

موجة غبار تضرب الرياض.. وتحذيرات من الخروج للشارع
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد مدينة الرياض الآن موجة غبار شديدة أدت إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم عن تأثّر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على عدد من مناطق المملكة منها الرياض.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية، وحدوث أتربة مثيرة للغبار.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، توقع اقتراب الغبار من محافظات “القويعية” و”‫حريملاء” ثم “المزاحمية”، متوقعًا أن يصل العاصمة ‫الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.

ودعا “الحصيني” كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.

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