غبار كثيف يجتاح بلدة «القصب» بالرياض.. النهار يتحول لظلام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت سماء بلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، موجة غبار كثيف؛ ما تسبب في تدني الرؤية خلال النهار.

ووثقت مقاطع فيديو، التقطها أهالي البلدة، الأجواء عصر اليوم وقد عمّ فيها الظلام بسبب الغبار الذي حوّل نهارها إلى ليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

واشتملت التوقعات على أن السحب الرعدية الممطرة تتكون على المرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.