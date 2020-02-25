تمثل إدارة المخاطر في أسواق المال شرطا أساسيا للنجاح ويتضح هذا من خلال تقليل الخسائر وبالتالي تساعدك على الاستمرارية في السوق وتحقيق الهدف الرئيسي من التداول وهو الاستثمار.

والجدير بالذكر أن إدارة المخاطر تعتبر من المواضيع الأكثر جدلا في التداول حيث إنه من جهة تجد الرغبة عند كثير من المتداولين في الحد من الخسائر المحتملة ومن جهة أخري يرغب المتداولين في تحقيق أرباحا كبيرة من صفقاتهم.

ومن هنا يتبين لنا فكر المتداولين الناجحين في الحفاظ على رأس المال أكثر من اهتمامهم بتحقيق أرباحا كبيرة.

مخاطر سوق الفوركس

سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي على مستوي العالم حيث يقدر حجم التداولات اليومية 5 تريليون دولار لذلك هو سوق ضخم يشمل البنوك والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين والأفراد لذلك إدارة المخاطر هي طوق النجاة في هذا السوق العملاق.

الفرق بين إدارة المخاطر وإدارة رأس المال

الكثير منا يختلط عليه الأمر في التفرقة بينإدارة المخاطروهو المفهوم الأشمل وبين إدارة رأس المال حيث إن إدارة رأس المال يندرج تحتها الكثير من الطرق في الدخول والتي تختلف بطبيعة الحال من متداول لأخر.

فمثلا إدارة المخاطر تحدد لك نسبة المخاطرة بشكل عام وإدارة رأس المال تتعامل مع هذه النسبة بطرق مختلفة فعلي سبيل المثال نجد متداول قصير أو متوسط المدى يدخل صفقات كثيرة وبالتالي يدخل بنسبة مخاطرة أقل لكل صفقةومتداول أخر طويل المدي يدخل صفقات أقل وبالتالي يدخل بنسبة مخاطرة اعلي لكل صفقة وغيرها الكثير من الطرق في فن إدارة رأس المال.

القواعد الأساسية في إدارة المخاطر

وقف الخسارة

تتمثل أهمية وقف الخسارة في معرفة الخسارة المحتملة وبالتالي تساعدك على الحد من خسائرك في حالات تقلبات السوق والتحرك عكس صفقتك ولعل الخطأ الشائع لكثير من المتداولين في وضع وقف الخسارة هو عدم الالتزام بوقف الخسارة أو تغييرها أثناء فتح الصفقة

ومن الطرق المعروفة والانسب في تحديد وقف الخسارة هي الدخول بنسبة مئوية من رأس المال لكل صفقة.

مثال علي الدخول بنسبة 1% لكل صفقة من رأس مال 10000 دولار أمريكي وتساوي 100 دولار أمريكي لكل صفقة.

يتم قسمة عدد نقاط وقف الخسارة على 100 تساوي حجم العقد.

الصفقة الأوليوقف الخسارة 40 نقطة.

حجم العقد يساوي 40/100 تساوي 0.4 دولار أمريكي

الصفقة الثانيةوقف الخسارة 60 نقطة

حجم العقد يساوي 60/100 تساوي 0.6 دولار أمريكي

وبهذه الطريقة تجد نفسك تساوي المخاطرة لكل صفقة

التنوع في الاستثمار

تعتبر واحدة من أفضل الطرق لتقليل المخاطرة هي تنوع استثماراتك بين العملات والسلع والمؤشرات وبهذه الطريقة تحمي نفسك من التراجعات التي تحدث أحيانا على عملة أو سلعه أو مؤشر معين.

الحد من استخدام الرافعة المالية

الرافعة المالية خطورتها عالية جدا في سوق الفوركس وبالتالي يجب أن نحسن استخدامها وأن نغير الكثير من أفكارنا حول طريقة استخدامها لان الكثير من المتداولين يجدون الرافعة المالية المعروضة منوسطاء الفوركستحقق لهم أرباحا كبيرة لكن هي في نفس الوقت تزيد من احتمالية خسارة جزء كبير من رأس مالك لذلك ينصح دائما بتقليل حجم الرافعة المالية حفاظا على رأس مالك من التقلبات العنيفة التي تحدث أحيانا في السوق.

العلاقة بين المخاطرة والعائد

النسبة بين المخاطرة والعائد تتيح لك مقارنة عوائد الأرباح المتوقعة لاستثمار ما مقابل المخاطر التي تترتب على هذا الاستثمار.

وتحديدا سوق الفوركس سوق استثماري وبالتالي قبل الدخول في أي صفقة لابد أولا من حساب العائد مقارنة بحجم المخاطرة لذلك من الأفضل أن يكون العائد على الأقل ضعف المخاطرة فرضا أن حجم المخاطرة في الصفقة 1% يفضل ألا يقل العائد عن 2% للدخول في هذه الصفقة

الدخول مع الاتجاه

الاتجاه هو صديقك فالدخول مع الاتجاه العام يحقق لك أرباحا كبيرة والعكس في حالة الدخول عكس الترند يزيد من احتمالية خسارتك لذلك يجب دائما أن تكون مع الاتجاه العام للسوق ولا تدخل عكسه لتقليل فرص الخسارة

تحجيم المخاطرة

من الأمور الهامة أن تقوم بالتخطيط لحجم المخاطر التي يمكن أن تتعامل معها في السوق وبالتالي يجب أن تحدد لنفسك كم أنت مستعد للمخاطرة به في كلصفقة لذلك لا تخاطر أبدا بنسبة أكثر من 2% لكل صفقة وهذه هي القاعدة الأكثر شيوعا عند إدارة المخاطر

التداول في الظروف والأوقات الملائمة

بداية يجب الاستعداد النفسي للتداول وإذا أغلقت صفقة خاسرة يفضل الابتعاد بضع ساعات قبل الدخول في صفقات أخرى أيضا حاول تجنبأوقات الأزمات الاقتصادية والسياسيةلان هذا يؤدي الي تحركات عنيفة وغير متوقعة في بعض الأحيان

كيفية حساب المخاطرة

أولا:حساب المخاطرة كنسبة مئوية لحساب 1000 دولار أمريكي

لحساب نسبة مخاطرة 10 % لحساب 1000 دولار أمريكي

نسبة المخاطرة بالدولار =10/100* رأس مال الحساب (1000) = 100 دولار أمريكي

ثانيا: حسابالمخاطرة لكل صفقة لحساب 1000 دولار أمريكي ووقف الخسارة 40 نقطة وبمخاطرة 1 % للصفقة

نسبة المخاطرة 1 % = 1/100 * 1000 = 10 دولار أمريكي

إذاحجم العقد للصفقة = عدد نقاط وقف الخسارة (40) / نسبة المخاطرة 1% (10) = 0.25 دولار للنقطة

أهمية إدارة المخاطر

تتلخص أهمية إدارة المخاطر في بعض النقاط وهي

أولا:الحماية من نداء الهامشوالحد من الخسائر

ثانيا:تساعدك على وضع خطة تداول ناجحة مبنية على أساس قوي وهو إدارة المخاطر الصحيحة

ثالثا:تساعدك على الانضباط النفسي أثناء التداول

رابعا:تجنبك تقلبات الأسواق والتحركات العنيفة

وفي النهاية يجب أن تعي جيدا أن إدارة المخاطر هي الحل الأمثل للنجاة من مخاطر وتقلبات أسواق المال والالتزام بها يساعدك على النجاح وتحقيق أهدافك