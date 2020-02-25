تكريم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن

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أقامت الأمانة العامة لمسابقة أمير منطقة الرياض للقرآن الكريم وحفظه وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة، حفلها التكريمي للفائزات على شرف حرم معالي الأمين العام للمسابقة الأستاذة هيلة الشمري، السبت الماضي بالقاعة الكبرى بمكتب التعليم النسائي بحي الربوة.

بدأ الحفل بترتيل مبارك للطالبة لينا المديهيم من جمعية تحفيظ المجمعة، الحاصلة على المركز الأول في الفرع الثانوي فما فوق المسار الثاني، تلاها كلمة الأمانة العامة للمسابقة ألقاها نيابة عن أمينها العام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون)، أعرب فيها عن احتفائه بهذا المحفل الكريم.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لجهودهما الخيرة في خدمة القرآن الكريم وأهله.

كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر لرعايته ودعمه للمسابقة والذي يعكس حرص واهتمام سموه بالقرآن الكريم وأهله، كذلك شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لجهوده المباركة في ذات الشأن.

وألقت ضيفة الحفل الأستاذ هيلة الشمري كلمة أشارت فيها إلى ما أنعم الله به على هذا البلد المعطاء من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، ولعل اجتماعنا اليوم يعد من هذه النعمة الجليلة وهو الاحتفال بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والتي تعكس دعمه للقرآن وأهله في شتى المجالات.

و هنأت وباركت للفائزات هذا التكريم المبارك والتنافس في ميدان من ميادين الشرف والرفعة؛ كتاب الله تعالى، وعن دور جمعية مكنون.

و أعربت الشمري عن شكرها لما تقوم به وتبذله من جهود في سبيل تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وأن جهودها ظاهرة للعيان في تخريج حافظات لكتاب الله تعالى.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزات بدروع تذكارية وشهادات شكر، كما تم تكريم الجمعيات المميزة: الأفلاج، والزلفي، والقويعية، والمجمعة، ومركز الشرق بتحفيظ الرياض، كذلك تكريم الجمعيات المستضيفة للتصفيات: الأفلاج، والمجمعة، والمزاحمية، والدوادمي، والرياض، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والدكتورة نمشة بنت عبد الله الطوالة من جامعة الأميرة نورة للدورة التي قدمتها في مهارات التحكيم.