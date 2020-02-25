القتل تعزيراً لمواطن والسجن لـ7 آخرين أُدينوا بالتخابر مع إيران

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائيًا بالقتل تعزيراً ضد مواطن، أُدين بخيانة وطنه وأمانته وتخابره مع إيران.

وتضمن الحكم إدانة المتهم السادس في القضية بعد ثبوت تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها.

كما أصدرت المحكمة حكماً على 7 مواطنين أخرين بالسجن مدداً متفاوته، بلغ مجموعها 58 عاماً، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران، وتقديم بعضهم معلومات تمس الشأن الداخلي للمملكة واقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وفقا لـ”الإخبارية”.

وقد تمت المحاكمة في جلسة علنية بحضور المدعي العام، ومحامي المدعى عليهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان.