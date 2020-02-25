أطباء العيون: احذروا «الضوء الأزرق» المنبعث من الأجهزة الالكترونية

تواصل – وكالات:

وجهت الرابطة الألمانية لأطباء العيون تحذيرا من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على صحة العين.

وأكدت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف “بالتنكس البقعي المرتبط بالسن”، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر. كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات النوم؛ نظرا لأنه يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.

ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة استخدام “الوضع الليلي”، الذي تتيحه هذه الأجهزة لحماية العين، ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.